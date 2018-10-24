بوجبا يغضب جماهير مانشستر سيتي بفعلته بعد المباراة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تقارير صحفية )

بعد الخسارة المحرجة لمانشتر يونايتد كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأربعاء عن شعور جماهير النادي الإنجليزي العريق بالغضب الشديد مما قام به اللاعب بول بوجبا بعد نهاية المباراة ضد يوفنتوس الإيطالي.

وخسر فريق الشياطين الحمر بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، وذلك عن طريق النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الشوط الأول.

وناقشت الصحافة البريطانية التغريدات الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوقات غير الجيدة التي يعيشها اللاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد من حيث أدائه في الأسابيع الأخيرة ، ورغبته المعروفة بالرحيل.

وقام لاعب خط الوسط بول بوجبا بعد نهاية المباراة بزيارة غرفة خلع ملابس يوفنتوس ، وهو ما اعتبره مشجعو مانشستر يونايتد شيء سيء للغاية بالنسبة لهم ، خصوصاً مع مغادرته تلك الغرفة وفي يديه هدية ضخمة.

وشن مشجعو مانشستر يونايتد هجوماً على بول بوجبا بعد التقاط صور عديدة مع لاعبي يوفنتوس بعد نهاية المباراة ، وذلك بعد أن كتب قبل بداية المباراة أن المواجهة ضد فريقه السابق تعتبر شيء خاص بالنسبة إليه.

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