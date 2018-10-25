برشلونة يتغلب على انترميلان بهدفين مقابل لاشيء
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
فاز برشلونة الإسباني على ضيفه انتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح التسجيل البرازيلي رافينيا في الدقيقة 32 ثم أضاف جوردي ألبا الهدف الثاني في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده للنقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 6 نقاط في وصافة الترتيب.
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