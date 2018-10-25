برشلونة يتغلب على انترميلان بهدفين مقابل لاشيء

... الصحافة الألمانية تنتظر نهائيا محليا لدوري الأبطال أجمعت الصحف الألمانية الصادرة يوم الخميس على اقتراب سيناريو النهائي المحلي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

... مواجهات نارية تشهدها بطولة أبطال أوروبا مواجهات نارية تشهدها الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أبطال أوروبا عنوانها الأبرز غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي..

... لوكا توني في ورطة بسبب ديانته! لوكا توني لم يسدد الضريبة المقرر عليه باعتباره كاثوليكيا، وهي كما تنص القوانين في المانيا تصل قيمتها في بافاريا الى 8%.

... برشلونة ينهي الجدال بشأن عودة نيمار إلى صفوفه قال رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو، في تصريحات لراديو كتالونيا، إنه ليست لديه خطط لاستعادة النجم البرازيلي نيمار، الذي انتقل إلى الدوري الفرنسي..