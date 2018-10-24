لماذا فاضت مشاعر رونالدو بمباراة مانشستر وماذا قال لجمهوره؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في مباراة عاطفية له كما وصفها ، وجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة لجماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، التي احتفت به في ملعب أولد ترافورد.



ونشر رونالدو، صورة عبر حسابه على شبكة إنستغرام، وعلق قائلًا "إنه نصر مهم في مباراة عاطفية جدًا بالنسبة لي".





وتابع "كان من الرائع اللعب على أولد ترافورد مرة أخرى، شكرًا لجميع المشجعين على هذا الاستقبال والدعم".



وعاد كريستيانو رونالدو، للعب مرة أخرى في ملعب أولد ترافورد، أمس الثلاثاء، خلال انتصار فريقه على مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



يذكر أن جماهير مانشستر يونايتد، احتفت بلاعبها السابق، كريستيانو رونالدو، وقامت بالتصفيق له، عقب نهاية المباراة

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