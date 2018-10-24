عاجل

لماذا فاضت مشاعر رونالدو بمباراة مانشستر وماذا قال لجمهوره؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات ) 

في مباراة عاطفية له كما وصفها ، وجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة لجماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، التي احتفت به في ملعب أولد ترافورد.

ونشر رونالدو، صورة عبر حسابه على شبكة إنستغرام، وعلق قائلًا "إنه نصر مهم في مباراة عاطفية جدًا بالنسبة لي".



وتابع "كان من الرائع اللعب على أولد ترافورد مرة أخرى، شكرًا لجميع المشجعين على هذا الاستقبال والدعم".

وعاد كريستيانو رونالدو، للعب مرة أخرى في ملعب أولد ترافورد، أمس الثلاثاء، خلال انتصار فريقه على مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

يذكر أن جماهير مانشستر يونايتد، احتفت بلاعبها السابق، كريستيانو رونالدو، وقامت بالتصفيق له، عقب نهاية المباراة

اقرأ أيضاً : 

مشهد لم يحدث منذ 11 عاما.. كلاسيكو بلا رونالدو وميسي.. كيف؟

شاهد.. فيديو مسرب لرونالدو يعتقد انه كان بعد فعلته المشينة

#رياضة #يوفنتوس #رونالدو #كريستيانو دونالدو #كرة القدم

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...