هل حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هل حسمت بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم؟ .. هذا هو السؤال الذي يتردد باستمرار، على جميع المستويات في الكرة العالمية، رغم أن المسابقة الإسبانية لم تصل حتى إلى الثلث الأول منها، مع وصول الليغا لمرحلتها الـ18 فقط.

ودون شك، نجح برشلونة في التفوق مبكرًا على غريمه التاريخي ومنافسه الأول ريال مدريد، حيث اتسع الفارق بينهما إلى 16 نقطة مع مباراة مؤجلة للنادي الملكي، وتشير هذه الأرقام إلى حقيقة واحدة مطلقة، وهي أن الليغا حسمت فعليًا لصالح أبناء كتالونيا، ولكن كرة القدم، تحمل من الأسباب والدوافع التي تجعلنا لا نستبعد حدوث العكس.

وواصل ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، مسلسل النتائج السلبية ونزيف النقاط في "الليجا"، بعدما سقط في فخ التعادل خارج الديار أمام مضيفه سيلتا فيجو (2-2)، على ملعب "بالايدوس" في الجولة 18.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 33، عبر الدنماركي دانييل فاس الذي استغل خطأ دفاع الريال في التغطية لينفرد بالكوستاريكي كيلور نافاس ويضع الكرة بطريقة خادعة في الشباك.

ولم يتأخر رد الفريق الملكي سوى 3 دقائق، وأدرك التعادل بأقدام الجناح الويلزي جاريث بيل، الذي استلم تمريرة رائعة من توني كروس، داخل المنطقة ليضع الكرة بمهارة على يسار روبين بلانكو حارس سيلتا فيجو.

واستمرت صحوة الريال لتسفر عن هدف ثانٍ بعدها بدقيقتين مجددا عبر بيل وبطريقة مشابهة.

وفي الشوط الثاني، تحصل الفريق الجاليثي على ركلة جزاء انبرى لها إياجو أسباس، ولكن تألق نافاس وتصدى لها ليبقي على تقدم الميرينجي.

واستمر مسلسل أخطاء دفاع الريال، ليهدي "السيليستي" هدفا ثانيا قبل النهاية بـ 8 دقائق، برأس المهاجم الأوروجواني ماكسي جوميز، الذي ارتقى وحيدا لعرضية فاس داخل المنطقة وحوّلها برأسه داخل الشباك.

وارتفع رصيد الميرينجي إلى 32 نقطة في المركز الرابع، ويتبقى له مباراة مؤجلة له أمام ليجانيس، ليواصل الابتعاد بـ16 نقطة عن الصدارة التي يهيمن عليها برشلونة، في المقابل، أضاف الفريق الجاليثي نقطة لرصيده ليصبح 22 في المركز الـ14 مؤقتا.

نطرح هذا السؤال وغيره على متري حجار - رئيس تحرير موقع سبورت 360 ، الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي

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