برشلونة ينجح أخيرا في ضم اللاعب "كوتينيو".. في صفقة تاريخية

أخبار الآن | دبي - الامارات عالربية المتحدة (BBC)

تنفس فريق برشلونة الإسباني الصعداء، بعدما توصل لاتفاق ضم اللاعب البرازيلي "فيليب كوتينيو"، وهي الصفقة التي اعتبرت أغلى ثالث صفقة في تاريخ كرة القدم بعد صفقة "ميسي" و "نيمار".. حيث بلغت قيمتها 142 مليون جنيه إسترليني..

هذا اللاعب ابن 25 عاما، والذي طال انتظاره بعد رحيل "نيمار" سينضم أخيرا إلى الثنائي "ميسي" و "سواريز"، حيث من المتوقع أن يوقع عقدا لمدة خمسة أعوام، سيحصل من خلاله "ليفربول" على دفعة أولى 105 ملايين جنيه إسترليني، بينما يتسلم الباقي على دفعات، وفق موقع (BBC)..

وكان من المتوقع أن ينتقل "كوتينيو" الى برشلونة خلال انتقالات الصيف الماضي، لكن تعثرا في إجراء الصفقة الكبيرة بين الناديين أخر وصوله إلى شتاء السنة الجارية، وصرح النادي الإسباني في بيان له "في الساعات القليلة القادمة سنخبركم بتفاصيل انتقال اللاعب"..

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