عودة منافسات الدوري الإسباني

أخبار الآن | مدريد -إسبانيا (وكالات)

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره ليفانتي مساء اليوم الأحد، على استاد الكامب نو، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري الإسباني. يتطلع فريق برشلونة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم واستمرار نغمة انتصاراته بعد الفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، للهروب بقمة الليجا في ظل الصراع الشرس مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق ليفانتي إلى تحقيق المفاجأة والخروج من ملعب الكامب نو بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على تحسين مركز في جدول ترتيب المسابقة. يدخل برشلونة لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل المركز السادس عشر برصيد15 نقطة.

ريال مدريد في مهمة صعبة أمام سيلتا فيجيو وعلى استاد "بالايدوس" يحل فريق ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو، ضمن مباريات الجولة ذاتها.

يتطلع فريق ريال مدريد إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم ومحو أثار الهزيمة التي تعرض لها الفريق في لقاء الجولة الماضية أمام برشلونة. ويأمل الفرنسي زين الدين زيدان في حصد الثلاثة نقاط، للحفاظ على آماله الضغيفة في التتويج بالليجا.

وعلى الجانب الأخر يسعى سيلتا فيجو إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد الثلاثة نقاط، واستمرار نغمة الانتصارات التي يعيشها الفريق بعد تخطي عقبة ديبورتيفو لاكورونا في الجولة الماضية. يدخل فريق ريال مدريد لقاء اليوم في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

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