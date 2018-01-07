هل يجاور رياض محرز محمد صلاح في ليفربول ليعوض رحيل كوتينيو؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت تقارير صحفية أن النجمَ الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي وقعَ على عقدِ انضمامهِ إلى ليفربول لتعويضِ رحيلِ النجم البرازيلي فيليبه كوتينيو إلى برشلونة، وسيكونُ محرز أغلى لاعبٍ عربي في التاريخ بعد أن يشتريهِ ليفربول من ليستر سيتي مقابلَ 50 مليونِ يورو، متفوقاً على نجمِ الريدز المصري محمد صلاح.



فبعدما حُسمت صفقة انتقال نجمه كوتينيو إلى برشلونة الإسباني في "الميركاتو" الشتوي الجاري، فإنّ نادي ليفربول الإنكليزي بدأ التحرك لإيجاد الخليفة المناسب للاعبه الدولي البرازيلي.. ويبدو أنه قد وجد ضالته في الجزائري رياض محرز.

تقارير عدة كانت قد ربطت اللاعب الدولي الفرنسي توماس ليمار بالانضمام إلى ليفربول، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليعوض رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى نادي برشلونة، إلا أنّ صحيفة "ليكيب" الفرنسية أفادت، أنّ إدارة "الريدز" قد حولت أنظارها نحو الجزائري رياض محرز، نجم نادي ليستر سيتي الإنكليزي.

وأوضحت ليكيب أنّ نادي ليفربول يرى في محرز صفقة مثالية بتكلفة أقل من ليمار، بحيث يطلب ليستر سيتي 50 مليون يورو للتنازل عن لاعبه الجزائري، في حين يشترط نادي موناكو الفرنسي مبلغ 90 مليون يورو لتسريح النجم الفرنسي.

وكان ليفربول قد دخل بقوة على خط التعاقد مع محرز، أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم قبل الماضي، وذلك إلى جانب تشيلسي الذي أبدى بدوره رغبة شديدة في ضم أيقونة الجزائر. وفي حال ترسيم انتقال محرز إلى ليفربول فإنه سيصبح زميلاً لنجم عربي آخر، ونعني به المصري محمد صلاح، الحائز مؤخراً على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017.

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