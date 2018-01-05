ابن النيل الذي بات ظله كافياً لإحداث الفارق بملاعب الإنجليز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

ضج تويتر مساء اليوم الخميس بخبر تتويج مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح بلقب أفضل لاعب أفريقي.

وتابع صلاح ثلاثيته الجوائز السنوية، وتوج النجم المصري بالجائزة، التي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال حفل أقيم في العاصمة الغانية أكرا.

وكان صلاح (25 عاما) يتنافس مع زميله في ليفربول الدولي السنغالي ساديو مانيه، ومهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ.

وسبق لصلاح، الذي يقدم أداء مميزا في موسمه الأول مع ليفربول، أن نال جائزتي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي، وأفضل لاعب عربي في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وساهم صلاح بشكل كبير في قيادة منتخب "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتأهل للمشاركة في المونديال للمرة الأولى منذ 1990. وسجل صلاح هدفين في مباراة حاسمة ضمن التصفيات أمام الكونغو (2-1).

كما تألق الموسم الماضي أيضا مع روما وساهم في قيادته الى المركز الثاني في ترتيب الدوري بتسجيله 15 هدفا.

وانتقل صلاح مطلع الموسم الحالي إلى ليفربول مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، مما جعل منه أغلى لاعب عربي.

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