بايرن يهزم ليفركوزن مع استئناف الدوري

أخبار الآن | برلين - ألمانيا (رويترز)



أحبط بايرن ميونيخ حامل اللقب انتفاضة متأخرة لمضيفه باير ليفركوزن ليفوز عليه 3-1. وبذلك يُنهي بايرن مسيرة ً من 12 مباراة متتالية دون هزيمة لمنافسه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويوسع الفارق مع أقرب مطارديه على الصدارة إلى 14 نقطة مع استئناف المسابقة بعد انتهاء العطلة الشتوية.

وهز خابي مارتينيز وفرانك ريبري الشباك في كل شوط قبل أن يقلص كيفن فولاند الفارق للفريق صاحب الضيافة لترتفع الإثارة. لكن بايرن أحبط محاولة منافسه لادراك التعادل بهدف جيمس رودريجيز من ركلة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع العملاق البافاري رصيده إلى 44 نقطة.

وسيلعب شالكه صاحب المركز الثاني مع مضيفه رازان بال شبورت لايبزيج يوم السبت بينما استمر ليفركوزن رابعا برصيد 28 نقطة. وأظهر ليفركوزن في بداية المباراة نفس المستوى الجيد الذي يقدمه في الأشهر الأخيرة حيث بدأ بقوة وضغط على لاعبي بايرن وشن العديد من الهجمات المرتدة الخاطفة مستفيدا من سرعة جناحيه ليون بيلي وكريم بلعربي.

وسدد دومينيك كور رأسية في الدقيقة 18 حادت عن المرمى لكنها كانت أخطر فرصهم قبل أن يبدأ بايرن في السيطرة تدريجيا على اللقاء. وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 32 عندما سدد مارتينيز من مسافة قريبة بعدما أخفق ليفركوزن في تشتيت ضربة رأس من أرتورو فيدال.

وأضاف ريبري، الساعي لتجديد تعاقده مع بايرن، الهدف الثاني بعد مرور ساعة بعدما راوغ لاعبين اثنين ليهز الشباك من تسديدة منخفضة. وقلص فولاند النتيجة في الدقيقة 70 ليعود ليفركوزن الى أجواء اللقاء.

لكن هدف رودريجيز من ركلة حرة أنهى أي أمل لأصحاب الأرض ليحقق بايرن أول انتصار في ضيافة ليفركوزن منذ حصوله على الثلاثية في موسم 2013.

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