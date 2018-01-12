محمد صلاح يرد على أنباء انتقاله لريال مدريد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رد النجم المصري محمد صلاح، هدافُ ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، مؤكدا أن ذلك لا يشغله على الإطلاق .

وقال محمد صلاح في مقابلة مع موقع "سوكر لادوما " الجنوب إفريقي: إنه سمع كثيرا من الشائعات عن رحيله إلى ريال مدريد، ولكن الأمر لا يشغله على الإطلاق، لأن كل تركيزه ينصب مع ليفربول".

وأضاف النجم المصري: أنه سعيد جدا في ليفربول، وأنه ينتمي الآن للريدز، ويشعر بالسعادة في أنفيلد".



ورد صلاح على سؤال حول تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، قائلا: "أريد الفوز بهذه الجائزة مرة أخرى في العام المقبل، وربما 20 مرة".

واختتم نجم ليفربول حديثه، قائلا: "أريد أن أكون أحد أفضل اللاعبين الذين خرجوا من مصر، وأنا أدرك أن اللاعبين السابقين في بلدي حققوا الكثير، ولكن أريد أن أكون أعظم لاعب مصري احترف في أوروبا".

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول، قادما من نادي روما الإيطالي، في الصيف الماضي، في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 37 مليون جنيه إسترليني.

وتألق الفرعون المصري بشكل لافت بعد انضمامه إلى الريدز، فقد أحرز 23 هدفا له، وصنع 8 أخرى، خلال 29 مباراة، شارك فيها بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

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