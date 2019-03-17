إيداي: 150 قتيل في 3 دول أفريقية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

لقي أكثر من مئةٍ وخمسين شخصاً حتفهم في كل من زيمبابوي و موزمبيق و مالاوي بعد اجتياح إعصار «إيداي» لها، الذي صاحبه هطول أمطار غزيرة.

وزارة الداخلية في زيمبابوى أوضحت أن هناك نحو أربعين مفقوداً جراء الإعصار، الذي ألحق أضراراً بعددٍ من المنازل والشوارع والحقول.

واجتاح إعصار"إيداي" موزمبيق مروراً بميناء بيرا البالغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة، حيث أطاح بأعمدة الطاقة الكهربائية وشبكات الهواتف حيث يعد "إيداي" أسوأ إعصار يضرب المنطقة، حيث بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 160 كيلومتراً في الساعة.

وكان مكتب الأرصاد الجوية في موزمبيق أصدر تحذيراً يوم الخميس الماضي يتضمن توقعات بتعرض العديد من المقاطعات، ومن بينها سوفالا لإعصار "إيداي" لدى وصوله إلى اليابسة.

وتوقع مكتب الأرصاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 190 كيلومتراً في الساعة.

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