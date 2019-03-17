عشرات القتلى في سيول ضربت بابوا الإندونيسية

أخبار الآن | جاكرتا – إندونيسيا (أ ف ب)

قُتل اثنان واربعون شخصاً على الأقلّ جرّاء فيضاناتٍ في إقليم بابوا Papua في شرق إندونيسيا.

كما تسبّبت أمطار غزيرة في منطقةٍ قريبة من عاصمة الإقليم، بإصابة واحدٍ وعشرين شخصاً بجروح، حيثُ أكد المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث أن عشراتِ المنازل تضررت بسببِ الفيضانات.

وأضاف "من المرجح أن يزداد عدد الضحايا وتأثير الكارثة، في وقت لا تزال فرق البحث والإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق متضررة أخرى". وقد تراجعت الفيضانات، غير أن المسؤولين ما زالوا يحاولون إجلاء الناس.

في كانون الثاني/يناير، أدت فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا إلى مقتل 70 شخصاً على الأقلّ، على أثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافاً على مغادرة بيوتهم.

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