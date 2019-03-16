إعصار يقتل 24 شخصا في زيمبابوي

أخبار الآن | هاراري - زيمبابوي (رويترز)

لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم في جنوب شرق البلاد بسبب إعصار مداري اجتاح منازل وجسورا.

ووصل الإعصار إيداي إلى زيمبابوي يوم الجمعة وأدى لانقطاع في الكهرباء والاتصالات، بعدما تسبب في فيضانات ودمار بمناطق في موزامبيق ومالاوي.

وقالت الوزارة على تويتر ”تأكد وصول عدد القتلى إلى 24 معظمهم في تشيمانيماني وعدد المفقودين حاليا 40 وهناك طالبان بين القتلى“.

وقال جوشوا ساكو النائب في البرلمان عن منطقة تشيمانيماني بشرق البلاد لرويترز إن الإعصار خلف دمارا يعيد إلى الأذهان الخراب الذي خلفه الإعصار إيلين في جنوب البلاد في فبراير شباط عام 2000.

وأضاف أن عدد القتلى سيزيد على الأرجح بينما تواصل السلطات تقييم الموقف.

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