من هم مسلمو نيوزيلندا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أبرز 16 معلومة حول المسلمين الموجودين في نيوزيلندا:

1- يصل عدد المسلمين في نيوزيلندا إلى 60 ألف شخص بينما كانوا 200 شخص فقط منذ 50 عاما.

2- تبلغ نسبتهم إلى إجمالي عدد السكان 1.04% وينتمون للسنة والشيعة.

3- وصلوا في هجرات من جنوب شرق آسيا لا سيما من جزر فيجي.

4- أسلم عدد من النيوزلانديين من أصل أوروبي، ويرجع أصول بعض المسلمين هناك إلى الهند، وباكستان، وسريلانكا، وألبانيا، وتركيا، ويوغسلافيا، وأندونسيا، ومن العرب.

5- يتجمع المسلمون الآن في ثلاث مناطق، في منطقة أوكلاند وخاصة في مدينة أوكلاند، وفي جنوب الجزيرة الشمالية يوجد عدد لا بأس به من مسلمي نيوزلاند، وفي جنوب شرقي الجزيرة الجنوبية في مدينة "كريست تشرش" التي وقع فيها الهجوم.

6- معظم المسلمين من الطبقات الكادحة والقليل منهم من الفنيين المدربين ومنهم بعض الأعيان.

7- يوجد مركز إسلامي بالعاصمة النيوزيلندية "ويلينغتون"، ويرأسه المصري الشيخ محمد حسين زوادة، كما يوجد مركزين آخرين أحدهما تابع لرابطة العالم الإسلامي في مدينة "كرايس تشيرش"، الذي تعرض للهجوم.

8- لهم بعثة حج رسمية وتؤدي فريضة الحج كل عام، واستضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز، العام الماضي، 10 من الشباب النيوزلنديين ممن اعتنقوا الإسلام حديثا لأداء فريضة الحج.

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