فنزويلا تعاني من أزمة عطش.. وسعر زجاجة المياه 8 دولارات!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (اليوم السابع)

كشفت وسائل إعلام عالمية أنّ "العديد من المناطق في فنزويلا وعلى رأسها كاراكاس تعاني من أزمة عطش كبيرة، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي، حيثُ لم تعد المياه تصل إلى الصنابير"، موضحة أنه "يتم دفع ما يصل إلى 8 دولارات مقابل زجاجة مياه واحدة".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن صحيفة "الموندو" الإسبانية قولها أن "سعر زجاجة المياه كان في الأسبوع الماضي حوالى دولار ونصف، وذلك في الوقت الذي يوجد هناك ندرة في النقود الورقية الفنزويلية".

ونقلت الصحيفة الإسبانية، بحسب "اليوم السابع" عن مواطن فنزويلي يدعى جوديريسبيث راموس (18 عاماً) قوله: "لا يوجد لدينا مياه منذ الخميس الماضي عندما انقطعت الكهرباء، فلقد نفذ الماء الذي كان لدينا في الآواني، ونحن نعلم أننا لا نستطيع شرب المياه القليلة التي تخرج من الصنبور لأنها غير صالحة للشرب، فمن الممكن أن نستخدمها للاستحمام وعلى الرغم من أننا ليس لدينا الطعام إلا أن الماء بالنسبة لنا أولوية".

ونشرت العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية العالمية صوراً تظهر مئات الفنزويليين الذين يصطفون لملء الحاويات والزجاجات الكبير من مآخذ المياه الموجودة، ويقوم الناس باستخراج المياه من بئر عميقة في محيط مصنع لمنتجات النظافة الشخصية في قطاع مشيلينا فالنسيا - ولاية كارابوبو.

مصدر الصور: bloomberg

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