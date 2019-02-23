أستراليا.. حل ذكي لتجميع النفايات من شبكات تصريف المياه

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت السلطات المحلية في مدينة كوينانا في أستراليا، إلى تركيب شبكة عند مخرج أنابيب تصريف المياه، وذلك بغية تنقية المياه من أي عبوات بلاستيكية أو القمامة التي تساهم في تلوث البيئة.

وعادة ما تساهم النفايات التي تجرفها المياه في تلويث البيئة، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية إلى إيجاد حلّ ذلك عبر تلك الشبكات الجديدة. وفعلياً، فقد استطاعت شبكتان جديدتان من التقاط كمية كبيرة من النفايات في أسابيع قليلة.

وبحسب موقع "برايت سايد"، فإنّه "عند امتلاء الشباك، يتمّ رفعها لرمي القمامة التي جمعتها في شاحنات خاصة ونقلها إلى مركز فرز النفايات، في حين يتم فصل المواد القابلة للتدوير عن تلك غير الصالحة للتدوير وإعادة التصنيع، وبعد ذلك يتمّ إعادة الشباك إلى مكانها.

وتبلغ تكلفة كل شبكة حوالى الـ10 آلاف دولار. ومع أنّ هذا التكلفة عالية نسبياً، إلا أن وجودها يساهم في توفير مصاريف أخرى في المستقبل، لناحية القيام بأعمال تنظيف دائمة.

مصدر الصور: برايت سايد

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