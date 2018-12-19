النفايات الإلكترونية في غانا قد تلوث حليب النساء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تستورد غانا حوالي 30،000 طن من النفايات الإلكترونية من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية, و بيمنا تستمر عمليات إحراق هذه النفايات في الهواء, تزايدت التحذيرات من أنها قد توثر بشكل مباشر على صحة النساء وقد تسمم تحديدا حليبهن.

و لسنوات كان بعض الغانيين يحرقون الإلكترونيات القديمة في الهواء الطلق لاستخراج المواد الثمينة مثل النحاس لبيعها كخردة. لكن أصبح حرق النفايات الإلكترونية منتشرًا جدًا في أنحاء عدة من البلاد التي أشارت دراسات حديثة إلى أن حليب الثدي يمكن أن يكون ملوثًا بسبب التلوث.

و أشارت الدراسة الى حديث مواطنة غانية و تدعى سالا منتالا وهي بائعة قرب مكب النفايات في مدبنة أغبوغبلوشي في ضواحي أكرا إن "العمل في الموقع يجعلها تقلق على سلامة طفلها الذي لم يولد بعد".

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