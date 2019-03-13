عصيان مدني في السودان بمشاركة طلاب وتجار وموظفين

أخبار الآن | الخرطوم - السودان - (أ.ف.ب)

شهدت الخرطوم إغلاقا للأسواق والمحال التجارية ، تنفيذا لدعوات بالعصيان المدني ضمن احتجاجات شعبية مطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

ونشر حزب المؤتمر السوداني المعارض مقطع فيديو يظهر منطقة السوق العربي، أكثر الأسواق اكتظاظا بالمتسوقين في الخرطوم، وقد شهد إغلاق العديد من المحلات التجارية.

ودعا تجمع المهنيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، إلى عصيان مدني يوم الثلاثاء 13 مارس لمدة يوم واحد، يشمل الإضراب عن الدراسة وعن العمل للتجار والعمال وموظفي القطاع العام والخاص، والتوقف عن دفع كل أنواع الرسوم والضرائب.

ولم يتضح بعد حجم الاستجابة لدعوة العصيان في باقي المناطق، لكن الكثير من الشركات أعلنت عبر صفحاتها على مواقع التواصل أنها ستشارك في الحركة الاحتجاجية.



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