واشنطن تسحب آخر دبلوماسييها من فنزويلا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها ستسحب جميع موظفيها الدبلوماسيين المتبقين في فنزويلا ، هذا الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في حسابه على موقع تويتر إن هذا القرار يعكس الحالة المتدهورة في فنزويلا ، فضلا عن أن وجود الدبلوماسيين الأمريكيين في السفارة , أصبح قيداً على السياسية الأمريكية.

يذكر أن واشنطن كانت قد طلبت في 24 يناير الماضي، من الطاقم الدبلوماسي "غير الضروري" مغادرة فنزويلا التي تشهد صراعا مريرا على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة خوان غوايدو وسط أزمة اقتصادية خانقة.

ودعت واشنطن في ذلك اليوم أيضا رعاياها الذين يعيشون في فنزويلا للرحيل عن هذا البلد الواقع في اميركا الجنوبية.

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