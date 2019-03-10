وفاة 15 مريضاً جراء انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا

أخبار الآن | كاراكاس - فنزويلا ( أ ف ب )

توفي خمسةَ عشر فنزويليا مصابين بأمراضِ الكلى بعد عدمِ تمكنهم من الخضوعِِ لجلساتِ غسيل الكلى خلال فترةِ انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، حسب ما ذكرت منظمة غير حكومية السبت.

وقال فرانسيسكو فالنسيا رئيسُ مجموعة كوديفيدا للرعاية الصحية، لوكالة فرانس برس، أن 15 حالة وفاة قد تسم تسجيلها بسبب نقص الغسيل الكلوي، تسع منها مسجّلة في ولاية زوليا، واثنتان في ولاية تروخيو، وأربع حالات في مستشفى بيريز كارينيو في كاراكاس".

إنّ حالةَ الأشخاص الذين يُعانون الفشل الكلوي صعبة للغاية، وحرجة. وأضاف "نحن نتحدّث عن توقّف 95% من وحدات غسيل الكلى والتي يُمكن أن تصل الآن إلى 100%" بسبب انقطاع الكهرباء.

وتابع فالنسيا أنّه "في وحدات غسيل الكلى القليلة التي توجد فيها مولّدات كهربائيّة، أصبح من الصعب إعادة تشغيلها بسبب نقص الوقود".

وتصاعد التوتّر السبت في كاراكاس، حيث دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو مؤيّديهما إلى التظاهر في شوارع عاصمة البلاد التي واجهت انقطاعًا غير مسبوق للتيّار الكهربائي وسط اتّهام كلّ طرف الآخر بالمسؤوليّة عن ذلك.

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