السترات الصفر يتظاهرون في فرنسا للأسبوع الـ13

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تظاهرالمئات من محتجي "السترات الصفر" في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، للأسبوع الثالث عشر على التوالي، ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.

وشهدت مناطق عدة من العاصمة الفرنسية باريس، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، حوارا مع عدد من الشباب الفرنسي، فى إطار جولات "الحوار الوطني الكبير" التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع في الداخل الفرنسي.

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