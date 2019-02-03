آبل تغير شكل وخصائص لوحات مفاتيح حواسب "آبل" جذرياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فيستي )

براءة اختراع جديدة سجلتها شركة آبل الأمريكية لتطوير لوحات مفاتيح غير مسبوقة، ستركبها في حواسب "MacBook" القادمة .

اللوحات المبتكرة الجديدة ستصنع من ألياف زجاجية خاصة، لتكون شبيهة بشاشات كبيرة تعمل باللمس كتلك الموجودة في الهواتف الذكية، ما سيجعل عملية الطباعة صامتة وسريعة، فضلا عن إمكانية استخدام لوحة المفاتيح كشاشة إضافية للحاسب وقت الحاجة.

و ستتفاعل هذه اللوحات مع قوة الضغط المطبقة عليها من إصبع المستخدم، أي أنها ستعمل بتقنية "3D tuch" التي طرحتها "آبل" في هواتفها سابقا، ما سيمكن من الاعتماد على اللوحة للقيام بمهمات إضافية، كالتحكم بأبعاد الصور على الشاشة، أو التنقل بين صفحات الإنترنت بحركة بسيطة واحدة.

وفي حال استخدمت "آبل" هذه التقنيات في حواسبها، سيكون بإمكانها جعل لوحة المفاتيح مقاومة للماء والغبار، ما سيسهل عليها تطوير أجهزة "MacBook" بقدرات جديدة كليا.

مصدر الصورة : فيستي

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