تغيير جذري في "سنابشات".. ماذا سيحدث؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وكالة "رويترز" أنّ "سناب شات تعتزم إجراء تغييرات جديدة، من بينها جعل المنشورات دائمة بدلاً من أن تكون مؤقتة كما درجت العادة، كما أنها تدرس خيار الكشف عن هويات مستخدميها الذين ينشرون منشوراتٍ عامة".

وترى الشركة أنّ "هذه التغييرات ستمثل خطوة كبيرة لجذب المستخدمين والحفاظ عليهم من خلال جعل المحتوى مشتركاً بشكل عام من خلال قسم قصتنا، وهو أمر متاح بشكلٍ أكبر خارج سنابشات".

ووفقاً لـ"رويترز"، فإنّ "هذه الخطوات الجديدة، قد تشكل مصدر دخلٍ جديد للشركة التي تعاني من خسائر كبيرة أدّت إلى تراجع عدد مستخدميها".

إلى جانب ذلك، فقد كشفت الوكالة أنّ "الشركة تدرس بحذر، مسألة الخصوصية والاعتبارات التقنية والقانونية للكشف عن هويات المستخدمين في المشاركات العامة، موضحة أن "التغيير الجديد لن يؤثر إلا على محتوى الصور ومقاطع الفيديو التي تُنشر على قسم "قصتنا"، حيث يتم مشاركة المنشورات مع جمهور أوسع من مستخدمي سناب شات وليس فقط أصدقاء المستخدم، وسيظل لدى المستخدمين خيار حذف تلك القصص".

مصدر الصورة: Tendencias RD

للمزيد:

هاتفك المحمول بينها.. 10 منتجات تقنية ستختفي في المستقبل