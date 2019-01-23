هاتفك المحمول بينها.. 10 منتجات تقنية ستختفي في المستقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( arrajol )

خلال العشر سنوات الماضية ظهرت العديد من الأجهزة والأدوات الإلكترونية ، منها ما صمد وبقي حتى يومنا هذا ، ومنها من اختفى بالفعل ولم نلحظ هذا ، خبراء التقنية يرون بأن التغيير لا يزال يدور بسرعة لا يمكن تخيلها ، وأجهزة إلكترونية عديدة في طريقها للاندثار وأعدوا قائمة بها ، اليكم 10 منتجات تقنية ستختفي قريباً

1- الفلاش ميموري

مع التطورات المتلاحقة لخدمات التخزين السحابي بشكل كبير تقلصت استخدامات الفلاش ميموري التي تعتمد على منافذ USB لنقل البيانات من جهاز الكمبيوتر وتخزينها، حيث تعمل خدمات التخزين السحابي على توفير سعات تخزين كبيرة مجانًا أو بأسعار معقولة في متناول معظم المستخدمين.

2- الكاميرات الرقمية

قبل 20 عامًا حلت الكاميرات الرقمية بدلًا من التقليدية والآن حان عليها الدور لتحل محلها كاميرات الهواتف الذكية المدمجة، التي تطورت بشكل مذهل وأصبحت الخيار الأول لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو عالية الدقة.

3- الكمبيوتر المحمول

حلت مؤخرا الحواسيب اللوحية (التابلت) محل أجهزة اللابتوب بعدما أصبحت تتمتع بمواصفات قوية تمكنها من تلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة وسرعة في أغراض العمل والدراسة والأعمال الإبداعية ويتوقع قريبًا أن تتمكن من تلبية جميع احتياجات الحوسبة بما في ذلك احتياجات مطوري البرمجيات.

4- السيارات التقليدية

بحلول عام 2030 يتوقع الخبراء أن تحل السيارات ذاتية القيادة محل السيارات التقليدية في الشوارع والتي يرجح أن يصل عددها بحلول عام 2020 إلى 10 ملايين سيارة.

5- مفاتيح الإضاءة التقليدية

يتوقع أن تحل المساعدات الصوتية قريبًا محل مفاتيح الإضاءة في المنازل، وسيكون من الممكن التحكم في تشغيل وإيقاف الإضاءة ومستوى شدتها من خلال الهواتف الذكية.

6- الهواتف المحمولة

بحلول عام 2040 يتوقع أن تختفي الهواتف المحمولة وتحل محلها الأجهزة التي يمكن التحكم بها من خلال شبكية العين أو الأوامر الصوتية أي الأجهزة التي لا تتطلب التحكم باليد بشكل عام.

7- شاشات الكمبيوتر

يتوقع قريبا الاستغناء عن شاشات الكمبيوتر وسيكون من الممكن عرض أي صور أو فيديوهات على العديد من الأشياء مثل الجدران وذلك بفضل تطور تقنيات العرض.

8- آلات تسجيل النقود

يتوقع خلال 20 عامًا أن تحل تقنية المسح محل آلات تسجيل النقد بالمتاجر حيث سيتمكن الناس من الدخول إلى المتاجر وشراء ما يلزمهم ثم تقوم أجهزة المسح بالتحقق من وجود رصيد كافي للشراء لدى المشترين وخصم تكلفة المشتريات آليًا.

9- أجهزة التلفاز التقليدية

أدى الانتشار الواسع لخدمات البث عبر الإنترنت إلى قلة الاعتماد على أجهزة البث التقليدية عبر التلفاز.

10- فأرة الكمبيوتر

بحلول منتصف عام 2020، يتوقع أن يتم الاستغناء عن فأرة الكمبيوتر وربما تختفي معها لوحة المفاتيح لتحل محلها تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي باتت تعمل على تحسين الإنتاجية بشكل كبير.

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