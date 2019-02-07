انهيار مبنى كبير في تركيا وسقوط ضحايا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤولون أتراك إن شخصا آخر قد وُجد ميتا بين أنقاض المبنى المنهار ، المكون من ثمانية طوابق في إسطنبول، ما يرفع عدد ضحايا الحادث إلى ما لا يقل عن ثلاثة قتلى.

وذكر محافظ إسطنبول علي يرليكايا، للصحفيين في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ التي كانت تعمل طوال الليل قد نجحت في انتشال 12 مصابا من بين الحطام.

وأضاف أن 3 منهم في حالة خطيرة، بينما لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين لا يزالون عالقين تحت أنقاض المبنى.

وانهار المبنى، الذي يضم 43 شخصا يقطنون في 14 شقة، يوم أمس الأربعاء، وتقع البناية في حي كارتال بمنطقة مالتبه، في الجزء الآسيوي من إسطنبول.

والقضية قيد التحقيق، لكن السلطات قالت، في وقت سابق، إن الطوابق الثلاثة العليا بنيت بطريقة غير قانونية.

المزيد: