فقدان ثلاثة أطفال في غرق مركب للمهاجرين في تركيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعلنت الشرطة اليونانية أن عمليات البحث ما تزال جارية للعثور على أربعة مهاجرين بينهم ثلاثة أطفال يعتقد أنهم فقدوا خلال محاولتهم عبور نهر إيفروس من تركيا إلى اليونان.

وكان المركب يقل 12 شخصا عندما غرق يوم أمس، وتمكن ثمانية منهم فقط من الوصول إلى ضفة النهر سباحة وقاموا بإبلاغ السلطات.

ويشهد نهر إيفروس ارتفاعا في حركة الهجرة غير الشرعية منذ تكثيف دوريات اليونان والإتحاد الأوروبي في بحر إيجة عام 2016.

وكان وزير الهجرة اليوناني ديمتريس فيتساس قد قال في تشرين الأول/أكتوبر أن عدد الذين عبروا النهر سجل ارتفاعا كبيرا، من أكثر من ثلاثة آلاف في 2016 إلى 5500 خلال عام 2017، وحوالى 12 ألفا منذ ذلك الوقت من العام الماضي.

والهجرة من القضايا التي سيناقشها رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال زيارة إلى تركيا الأسبوع المقبل.





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