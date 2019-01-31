قرقاش: نرفض اقامة منطقة عازلة تركية شمال سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في مقابلة خاصة مع "الحرة" الأربعاء أن بلاده تقف مع حماية الأكراد في سوريا من تبعات الانسحاب الأميركي منها.

وأعلن قرقاش رفض بلاده إقامة تركيا منطقة عازلة في سوريا وتشريع وجود غير عربي في أي دولة عربية.

من ناحية أخرى، أوضح قرقاش أن إعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا تمت بعد مشاورات أجرتها الإمارات مع بعض الحلفاء بهدف التأثير على مجرى الأحداث هناك.

وشدد على أن بلاده ملتزمة بقرار المجتمع الدولي بعدم المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا قبل تحقيق التسوية السياسية. مجددا رفض بلاده للوجود الإيراني في سوريا.

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