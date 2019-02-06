بعثات دبلوماسية تتعرض لهجمات إلكترونية في إيران

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بدأت برمجية ريميكسي Remexi الخبيثة، في شن هجمات إلكترونية على هيئات دبلوماسية أجنبية في إيران , باستخدام برمجيات تجسس محلية الصنع، وهي برمجية مرتبطة بمجموعة تجسس إلكترونية ناطقة باللغة الفارسية تعرف باسم تشايفر Chafer وتقوم تلك المجموعة التجسسية، بعمليات مراقبة إلكترونية للأفراد في بلدان بمنطقة الشرق الأوسط، إلا أن استهداف السفارات الأجنبية في إيران، يشير إلى بؤرة اهتمام جديدة للمهاجمين.

واستخدم المهاجمون نسخة محسنة من ريميكسي التي تتيح التحكم عن بعد بجهاز الضحية.

واكتُشفت هذه البرمجية للمرة الأولى قبل 4 أعوام حينما تم استخدامها لإجراء عملية مراقبة عبر الإنترنت تستهدف أفراداً وعدداً من المؤسسات في أنحاء الشرق الأوسط.

وتستطيع هذه البرمجية الخبيثة تنفيذ الأوامر عن بُعد والتقاط صور لمحتوى الشاشة وبيانات المتصفح، بما فيها بيانات اعتماد المستخدم وبيانات تسجيل الدخول والتاريخ، وأي نص مكتوب آخر، وغيرها، واستخدام برمجيات مدمجة في نظام التشغيل لنقل هذه المعلومات إلى المهاجمين.

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