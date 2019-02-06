ترامب: نتصدر العالم في انتاج النفط والغاز

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي خلال خطاب حالة الاتحاد ان بلاده تتصدر العالم في انتاج النفط والغاز ، مضيفا ان الاقتصاد الأمريكي ينمو بسرعة ويتفوق على كل الاقتصادات وان إدارته حققت ازدهارا والبطالة حققت أقل مستوى لها في نصف قرن

وقال الرئيس الأمريكي في خطابه، إن إدارته تسعى لخلق نظام للهجرة آمن وقانوني وحديث، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بسرعة ويتفوق على كل الاقتصادات.

وأشار ترامب إلى أن إدراته حققت ازدهارا، والبطالة حققت أقل مستوى لها في نصف قرن، داعيا إلى "التعاون والوفاق" بين الجمهوريين والديموقراطيين.

واستغل الرئيس الأمريكي خطابه عن حال الاتحاد، للدعوة إلى عهد جديد من التعاون لكسر "عقود" من الجمود السياسي.

وقال ترامب "يمكننا جعل مجتمعاتنا أكثر أمانا، وعائلاتنا أقوى، وثقافتنا أكثر غنى، وإيماننا أكثر عمقا، وطبقتنا المتوسطة أكبر وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى".

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