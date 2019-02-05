واشنطن: داعش سيفقد مناطق احتلاله قبل انسحاب القوات الأمريكية

أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل اليوم الثلاثاء إن داعش سيفقد جميع الأراضي التي يحتلها في سوريا، قبل انسحاب القوات الأميركية.

وذكر فوتيل، أن تنظيم داعش يحتل حالياً أقل من 20 ميلاً مربعاً من الأراضي السورية، مضيفاً أن داعش سيخسر الأراضي المتبقية قبل الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وأوضح فوتيل أن داعش في سوريا ولا يزال لديه قادة ومقاتلون ووسطاء وموارد، حتى في ظل حالة التشتت والتفكك التي تحيط بالتنظيم الإرهابي.

وتابع: "نتوقع أن تكتمل هزيمة داعش قبل إتمام انسحابنا.. ولكن ربما يحضرون بعدها لإعادة تنظيم أنفسهم وشن هجمات جديدة ضدنا".

وأضاف: "أوافق على تقرير البنتاغون، الذي يفيد بأن داعش قادر على العودة خلال 6 أشهر إلى سنة.. الآن نحاول دراسة الخطط في كيفية مواجهة ذلك".

وأكد الجنرال الأمريكي أن جيش بلاده "بدأ بالفعل التخطيط للانسحاب المنظم من سوريا".

ويحذر مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، من أن "الانسحاب السريع" دون "بذل جهود فعالة لضمان المكاسب، يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغاً يمكن أن تشغله إيران أو روسيا".

وفي هذا الصدد، قال فوتيل إن إيران ما تزال أكثر عنصر مزعزع للأمن في المنطقة، مضيفا "طهران تمثل تهديداً لنا".

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