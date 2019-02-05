لقاء قريب لوزراء التحالف الدولي في ميونخ

أخبار الآن | باريس فرنسا (أ ف ب)

يلتقي وزراء دفاع دول التحالف الدولي ضدّ داعش في 15 شباط/فبراير في ميونخ على هامش مؤتمر دولي للأمن.

الخارجية الأمريكية أكدت أن الاجتماع سيجري برئاسة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وسيتناول فيه الوزراء المرحلة المقبلة من الحملة في العراق وسوريا، الهادفة إلى منع عودة ظهور داعش عن طريق المساعدة في مجال الاستقرار والأمن.

وقبل ذلك، من المقرر عقد محادثات في واشنطن الأربعاء بين وزراء خارجية التحالف الذي يواجه تقلبات بسبب الإعلان الأمريكي المفاجئ الانسحاب من سوريا.

وستشارك وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورانس بارلي" على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ في اجتماع وزراء دفاع التحالف الدولي المناهض لداعش.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء في خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي أن كافة الأراضي التي كانت تحت احتلال داعش في سوريا والعراق قد استعيدت.

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