واشنطن تستضيف اجتماعاً لدول التحالف

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

أعلنت الخارجية الأميركية أن لقاءاً سيجمع الأسبوع المقبل في واشنطن وزراء خارجية من حول العالم من أجل تنسيق جهود التصدّي لتنظيم داعش.وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مصمّمة على منع عودة ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق , بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وهي ملتزمة بالقضاء على فلول التنظيم وإحباط مخططاته.

ويستضيف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 6 شباط/فبراير اجتماعاً للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش المؤلف من 79 دولة، والذي شكّلته الولايات المتحدة في 2014 بعد احتلال المتطرّفين على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا.

وتابع بيان وزارة الخارجية الأميركية "بعد هزيمة تنظيم داعش في ساحة المعركة، سيواصل التحالف جهود إرساء الاستقرار من أجل تسهيل العودة الآمنة والطوعية للذين نزحوا بسبب أعمال العنف". وكان ترامب أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 سحب ألفي جندي أميركي من سوريا، مؤكداً دحر التنظيم المتطرف الذي لا زال يسيطر على منطقة صغيرة في شرق سوريا. وكان آخر اجتماع للتحالف على مستوى الوزراء قد عقد في بروكسل في تموز/يوليو 2018.

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