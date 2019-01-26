التحالف الدولي يستقدم شاحنات أسلحة إلى سوريا

أخبار الآن | دمشق – سوريا ( أ.ف.ب )

استقدم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شاحنات محملة بأسلحة وذخائر ومعدات إلى سوريا بالتزامن مع دخول مئات العسكريين الأمريكيين ، بحسب ما أفاد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان

وذكر المرصد أن ما لا يقل عن 250 شاحنة تابعة للتحالف الدولي، محملة بالأسلحة والذخائر ومعدات لوجستية دخلت الأراضي السورية وتم توزيعها على قواعد التحالف في عين العرب وعين عيسى والرقة وغيرها في كل من محافظات حلب والرقة والحسكة السورية.

وأشار المرصد إلى أنه حسب مصادر وصفها بـ "الموثوقة"، دخل المئات من عناصر القوات الأميركية الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت تقارير إعلامية منقولة عن مسؤولين في البنتاغون قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تخطط لنشر قوات إضافية في سوريا لتأمين انسحاب القوات التي تنتشر على الأراضي السورية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن في ديسمبر الماضي عن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الانسحاب من المتوقع أن يستغرق ما بين 60 و100 يوم.

إلى ذلك، وصل وفد أميركي برئاسة مبعوث واشنطن الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أمس الجمعة، إلى العاصمة التركية أنقرة، للقاء المسؤولين الأتراك، والتباحث في ملف انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

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