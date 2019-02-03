قافلة عسكرية للتحالف الدولي تدخل الأراضي السورية

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)



استقدم التحالف الدولي تعزيزات جديدة إلى منطقة شرق الفرات قادمة من كردستان العراق ودخلت عبر معبر الوليد برفقة دوريات من الجيش الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية.

مصادر ميدانية قالت إن القافلة عبارة عن مساعدات لوجستية من ذخيرة وعربات عسكرية واتجهت إلى قاعدة "خراب عشق" قرب عين العرب، أكبر قاعدة أمريكية في الشمال السوري.

كما اشتملت القافلة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، على نحو 70 شاحنة وصهريح وناقلة.

ولم توضح مصادر التحالف ولا قوات سوريا الديمقراطية إذا كانت التعزيزات لنقل معدات القوات الأمريكية ضمن خطة الانسحاب أم أنها لنقل المعدات الأميركية إلى مواقع جديدة شرق الفرات وضمن المعارك ضد تنظيم "داعش".

يشار إلى أن القافلة الجديدة لم تكن الوحيدة منذ قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، حيث بيّن المرصد دخول ما لا يقل عن 250 شاحنة للتحالف الدولي قبل 10 أيام محملة بأسلحة وذخائر ومعدات لوجستية.





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