كيم جونغ اون يقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام "في الأيام المقبلة

أخبار الآن | هانوي - فيتنام - (ا ف ب)

أعلنت فيتنام عن زيارة "في الأيام المقبلة" للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى هانوي التي تستعد لاستضافة قمة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

ويفترض أن يلتقي كيم وترامب في 27 و28 شباط/فبراير في هانوي في ثاني قمة بينهما تهدف إلى بحث نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وقالت هيئة "باو كوك تي" الإعلامية الناطقة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية إن "كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام في الأيام المقبلة".

وذكرت مصدر عدة لوكالة فرانس برس الجمعة أن كيم سيصل إلى هانوي في وقت متأخر من الخامس والعشرين من شباط/فبراير أو في 26 من الشهر نفسه.

وسيسافر الزعيم الكوري الشمالي بالقطار حتى دونغ دانغ بالقرب من الحدود مع الصين وسيواصل بالسيارة طريقه إلى هانوي التي تبعد 170 كيلومترا.

وأعلنت فيتنام أن السير على هذا الطريق ممنوع من الساعة 06,00 إلى الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي من 26 شباط/فبراير، ما يوحي بأن كيم سيسلك هذا الطريق السريع المزدحم عادة.

وعززت فيتنام أيضا الإجراءات الأمنية في محطة القطارات في دونغ دانغ وعلى طول الطريق المؤدي إلى هانوي.

وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أنهم شاهدوا السبت أعدادا كبيرة من قوات الأمن المسلحة في هذه المنطقة

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