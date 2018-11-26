رئيس كوريا الجنوبية يكشف عن كلاب "هدية السلام"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أرسل الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونغ - أون ، كلبتين تحملان اسم " هدايا السلام " إلى نظيره مون - جاي - إن سعياً لتعزيز السلام وسط تحسن العلاقات في شبه الجزيرة الكورية.

وشارك الرئيس مون صورًا للكلاب على الصفحة الرسمية لموقع "بلو هاوس" تويتر

وقد التقى السيد مون بالسيد كيم ثلاث مرات هذا العام, وعمل كوسيط بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد أنجبت جومي ، كلب الصيد في بونغسان ، ثلاث جرعات من الإناث وثلاثة من الجراء الذكور.

"بما أن فترة حمل الكلاب هي حوالي شهرين ، يجب أن تأتي جومي إلينا حاملاً" ، يقال أنه غرد عندما ولدت الجراء. "آمل أن تكون الأمور بين الكوريتين على هذا النحو".

بعد أيام من ولادة الجراء ، قامت كوريا الجنوبية بطائرات عسكرية مملوءة باليوغنديين إلى بيونغ يانغ. وكان الشمال قد أرسل بالفعل أشجار الصنوبر فوق الحدود في أعقاب قمة بين الزعيمين.

جاء جومي والكلب الآخر ، سونجانج ، إلى الجنوب مع ما يقرب من سبعة أرطال من الطعام ، وانضم إلى الحيوانات الأليفة الأخرى للرئيس مون - بما في ذلك كلب الإنقاذ ، المحافظ.

وفي سبتمبر ، أصبح أول زعيم كوري جنوبي يلقي خطابًا للجمهور الكوري الشمالي خلال رحلة إلى بيونج يانج. وقد تحدث في دورة ألعاب أريرانج - وهو حدث دعائي رئيسي - وحظي بتصفيق حار من 150 ألف شخص.

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