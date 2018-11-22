شاهد.. صور مضحكة للكلاب الدنماركية الضخمة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعد الكلب الدنماركي الضخم، أو ما يطلق عليه "الدرواس الألماني" أو "الجريت دان"، واحداً من أطول الكلاب في العالم، ويعتبر من سلالة الكلاب الأليفة التي تُعرف بحجمها الكبير، ويتم تدريبه على اصطياد الغزلان.

ونظراً لحجمه الكبير، تواصل الكلاب الدانماركية الضخمة نموها، وتكتسب وزناً كبيراً مستغرقة فترة أطول من تلك التي تستغرقها معظم الكلاب، حتى في السنة الأولى من عمرها، تواصل النمو لعدة أشهر.

ويبلغ أدنى وزن للكلب الدانماركي الضخم، الذي يكون عمره أكثر من 18 شهراً (54 كجم) بالنسبة للذكور، و (45 كجم) للإناث، ومتوسط الطول يصل إلى (75 سم).

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ويتميز شكل الأذن أعلي الرأس مثلثة الشكل متوسطة الحجم، ويظهر الذكور أكثر ضخامة من الإناث بجسم أكبر وعظام أثقل.

وتعاني الكلاب الدانماركية الضخمة من مشكلات صحية شائعة في السلالات الكبيرة، بما في ذلك الانفتال المَعدي التضخمي، إذ يتراوح متوسط العمر الافتراضي للكلاب الدانماركية الضخمة، من 6 إلى 8 سنوات.

وكغيرها من السلالات الكبيرة المتعددة، تعد الكلاب الدانماركية الضخمة عرضة بشكل خاص لخطر الإصابة بما يسمى خلل تنسج الورك.

مصدر الصور: boredpanda

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