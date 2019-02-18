ألمانيا ترد على تصريحات ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

صرح وزيرُ الخارجية الألماني هايكو ماس أن تنظيمَ إعادة الأوروبيين المنضمين لداعش و محتجزين في سوريا أمرُ "بالغ الصعوبة" حاليا.

وتأتي هذه التصريحات بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية إلى استعادةِ مواطنيها المعتقلين في سوريا جراء انضمامهم لداعش ومحاكمتهم في دولِهم.

وأوضح ماس أنه لا يمكن تنظيم عودتهم "ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص سيمثلون فورا هنا أمام محكمة وسيتم احتجازهم".

وأضاف أنه لهذا السبب "نحتاج إلى معلومات قضائية وهذا لم يتوفر بعد، مؤكدا أن إعادتهم في الظروف الحالية أمر "بالغ الصعوبة".

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل سيناقشون خلاله عددا من القضايا بينها الوضع في سوريا.

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