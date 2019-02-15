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أسير من داعش يعترف: أمراء التنظيم يخافون من انقلاب الأجانب

أخبار الآن | القامشلي - سوريا (روناك شيخي)

يقول أبو معاذ التونسي أحد أفراد تنظيم داعش: "الذي كان يصفي الأجانب كان اسمه أبو أيوب الأنصاري من ضواحي الرقة، كان معروفا وكان أسمه في السابق أبو لقمان، وكان مسؤول الأمنيين في تنظيم داعش، وعنده كره كبير للمهاجرين". 

وأضاف التونسي: "عندما يريد التنظيم قتلك، ولكن لا يستطيع قتلك بطريقة مباشرة، فيرسلك إلى خط جبهة ساخن جدا لك تموت فيه، وإذا كان هناك كتيبة أو سرية فيها تكتل للأوروبيين ويخافون من إنقلابهم على قيادات التنظيم فكانوا يرسلونهم إلى جبهة قتال عنيفة لكي يموتوا. ما دام ما عندنا دليل لقتلك فبيقتلوك بطريقة غير مباشرة". 

حول خوفه من تعرضه للقتل قال أبو معاذ التونسي: "أخاف على نفسي من التصفية لأنني إذا تكلمت وقلت أن داعش ظالمين سوف يقتلونني، أو يضعوني في السجن حتى لا أقول ولا كلمة".

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