عائلات داعش تؤخر تحرير آخر معاقله في دير الزور

أخبار الآن | دير الزور - سوريا (روناك شيخي)

قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية عدنان عفرين، إن الحملة على داعش في آخر معاقله في دير الزور، تأخرت بسبب وجود المدنيين من أهالي مسلحي التنظيم. مضيفاً أن داعش يلجأ إلى الهجمات الانتحارية بالسيارات المفخخة، واستخدام الأنفاق لعرقلة تحرير الباغوز في دير الزور شرقي نهر الفرات.

وقال عفربن: "تفاجأنا بوجود المدنيين الذين لم نكن نظن أنهم موجودون في الكيلومتر الأخير الذي لا يزال تنظيم داعش يحتله في الباغوز والبساتين المحيطة، لذلك قمنا بإيقاف وتأجيل الحملة للقضاء على مسلحي داعش في هذه المساحة الجغرافية.

وأكد القيادي في القوات الديقراطية أن عدداً كبيرا من المدنيين من أهالي داعش لا يزالون يرافقون أفراد التنظيم المحاصرين والذين يبلغ عددهم أكثر من ألف مقاتل أجنبي.

وعن العمليات العسكرية التي تجري في آخر معاقل داعش قال عدنان عفرين: "تتعرض القوات الديمقراطية لعمليات انتحارية من مسلحي التنظيم باستخدام السيارات المفخخة، كما يلجأ داعش إلى الأنفاق للاتفاق على قوات سوريا الديمقراطية، غير أن القوات لديها خبراء تتصدى لهذه الهجمات ولديها فرق مختصة بتفكيك الألغام التي يزرعها التنظيم في المناطق التي ينسحب منها".

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