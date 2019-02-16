السترات الصفر تدعو لتجديد المظاهرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

دعت حركة السترات الصفر إلى تجديد التظاهرات اليوم في جميع أنحاء فرنسا لإحياء ذكرى مرور ثلاثة أشهر على بدئها.



وحذرت السلطات الفرنسية من القيام بأعمال شغب، مؤكدة أنها ستنشر العدد المناسب من القوات لضمان أمن العاصمة الفرنسية باريس.

وتشير أرقام الحكومة التي أحصت 51 ألفاً و400 متظاهر في فرنسا السبت الماضي، إلى تراجع في التعبئة في الأسابيع الأخيرة، لكن حركة الاحتجاج تنفي ذلك وتتحدث عن ثبات حجم قوتها، مؤكدة أن 118 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، الخميس، إن "هذه الحركة لم تعد تطالب بشيء". وأضاف ساخراً "إنها يطالبون بتنظيم تظاهرة للاحتفال بمرور ثلاثة أشهر" على بدئها.

وردت ناطقة باسم المحتجين في مرسيليا: "لا أرى سبباً لنتوقف، إنهم لا يصغون إلينا". وأضافت أن "النقاش جار هنا لكن نحن ومنذ نوفمبر، نعرف ما تريده: شيء ملموس، أي زيادة القدرة الشرائية ومزيد من الخدمات العامة".

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