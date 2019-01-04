غصن يطالب بجلسة علنية لتوضيح أسباب اعتقاله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

تقدم محامو رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن، بطلب ٍ لعقد جلسة علنية لتوضيح أسباب ابقائه قيد الاحتجاز في اليابان, منذ توقيفه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، بحسب ما ذكرت محكمة يابانية .

وأوضحت المحكمة، أن غصن تقدم بطلب ، اليوم ، للكشف عن أسباب اعتقاله ، مشيرة إلى أن الجلسة ستـُعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت شبكة (NHK) اليابانية، أن على المحكمة عقد الجلسة في غضون خمسة أيام، وبإمكان غصن حضور الجلسة مع محامية، ولا يمكن للمحكمة رفض طلب من هذا النوع.

وينص البند الـ34 من الدستور الياباني أنه "لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه أو دون حصوله فوراً على شرف توكيل محام، كما ينص أيضاً على أنه "لا يمكن اعتقال شخص دون سبب كافي.

وبناءً على طلب أي شخص، يجب أن يتم إظهار سبب من هذا النوع فوراً في جلسة علنية للمحكمة وبحضور محاميه.

المزيد:

مستشار ماكرون الإعلامي يعلن استقالته