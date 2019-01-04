مستشار ماكرون الإعلامي يعلن استقالته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعلن سيلفان فور، المستشار الاعلامي للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيغادر منصبه في الإليزيه نهاية كانون الثاني/يناير، قائلاً إنّه يريد التوجه نحو مشاريع مهنية أخرى، مع تكريس مزيد من الوقت لعائلته.

ويأتي ذلك في ظل تراجع شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون لأدنى مستوياتها، خصوصاً بسبب تحرك السترات الصفر، احتجاجاً على السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة الفرنسية.

وقال فور لوكالة "فرانس برس": "سأغادر منصبي كمستشار إعلامي للرئاسة نهاية الشهر، تركت كل شيء للانضمام إلى إيمانويل ماكرون في آب/اغسطس 2016، مع علمي بأن التزامي سيكون تاماً شرط أن يكون موقتاً".

وأوضح المستشار الإعلامي، (46 عاماً)، إنه أبلغ ماكرون بقراره قبل عدة أسابيع، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان".

وتستعد مستشارتان للرئيس الفرنسي للاستقالة، فيما ذكرت إذاعة أوروبا 1 أن مستشاره الخاص إسماعيل إيميليان طلب أيضاً مغادرة منصبه.

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