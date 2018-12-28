فضيحة أخرى لمساعد ماكرون تهز أرجاء فرنسا

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة(Associated Press)

هددت وزارة الخارجية الفرنسية باتخاذها إجراءا قانوني ضد ألكسندر بينالا المساعد الأمني السابق للرئيس ، إيمانويل ماكرون، على خلفية أنباء تفيد بأنه استمر في استخدام جوازي سفره الدبلوماسييّن، عقب طرده من العمل نتيجة تعديه بالضرب على أحد المحتجين.

إذ تعتبر هذه الفضيحة الأحدث في شبكة فضائح ألكسندر بينالا ، الذي ألحقـَت علاقته مع ماكرون أضرارا بالغة بالرئيس.

وأفادت صحيفة لوموند هذا الأسبوع أن بينالا سافر مؤخرا إلى تشاد والكاميرون لعقد اجتماعات رفيعة المستوى، وأفاد موقع التحقيق ميديابارت أنه استخدم جوازات سفر دبلوماسية للقيام بذلك.

وأصر القصر الرئاسي على أن بينالا لم يعد لديه أي صلة بمكتب ماكرون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول إن الوزارة طلبت من بينالا في يوليو / تموز إعادة جوازي سفره الدبلوماسيين لكنه لم يذعن.

وأضافت في بيان أن الوزارة "تدرس الخطوات التالية، بما في ذلك الخطوات القانونية".

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