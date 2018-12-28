بسبب احتجاجات فرنسا.. شبان عرب يفكرون بالعودة لأوطانهم

أخبار الآن | باريس - فرنسا (خاص)

في سياق الإحتجاجات المستمرة في فرنسا للسترات الصفراء، توعدت الحكومة الفرنسية بـ"إعادة إرساء النظام" وباتخاذ "إجراءات قضائية قاسية"مستقبلا بحق "السترات الصفر"، رغم تراجع زخم المظاهرات في سادس أسبوع من الاحتجاجات.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى "إعادة إرساء النظام" بعد أسبوع سادس تراجع فيه زخم مظاهرات السترات الصفر المناهضة للحكومة، فيما أبدت الحكومة استعدادا لمزيد من الحزم.

وقبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد، كان تحرّك السترات الصفر السبت باهتا بالمقارنة مع الأيام الماضية، ولم تحصل مواجهات وعنف مع قوات الأمن كما جرى في الأسابيع الفائتة.

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