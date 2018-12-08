اعتقال 317 شخصا قبل بدأ احتجاجات السترات الصفراء في باريس

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تم اعتقال 317 شخصا في باريس صباح السبت قبل بدأ تظاهرات السترات الصفراء المناهضة للحكومة وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف، حسب ما أعلنت الشرطة الفرنسية.

و قد أغلقت السلطات الفرنسية نحو 40 من محطات مترو الأنفاق، وكذلك تم إغلاق المعالم الرئيسية في باريس والمتاجر الكبرى كإجراءات احترازية قبل المظاهرات.

كما شددت قوات الأمن الفرنسية إجراءات الأمن حول قصر الإيليزيه، وانتشر أكثر من 8 آلاف من رجال الشرطة في الشوارع بعدما شهدت العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي أسوأ أعمال شغب عرفتها باريس منذ عقود.

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