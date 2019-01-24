أوروبا تدعو مادورو للإنصات للشعب

أخبار الآن| بروكسل - بلجيكا - (ا ف ب)

دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى الإنصات "لصوت" الشعب الفنزويلي، مطالبا بإجراء انتخابات "حرة وذات صدقية"، وتأييد الديمقراطية في البلاد، في إشارة واضحة على رفضها لحكم مادورو .

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد، فيديريكا موغيرني، باسم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد إن "الحقوق المدنية والحرية والأمان لجميع أعضاء الجمعية الوطنية (الفنزويلية)، بمن فيهم رئيسها خوان غوايدو، يجب أن تحترم بالكامل".

وأضافت "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى البدء فورا في عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات حرة وذات مصداقية وفق النظام الدستوري".

واعتبرت ان "العنف واللجوء المفرط للقوة من قوات الامن غير مقبول تماما ولا يحل بالتأكيد الازمة".

وقال الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء انه "يبقى مستعدا للمساعدة في استعادة الديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا من خلال عملية سياسية ذات مصداقية وتتطابق مع الدستور الفنزويلي".

وقالت موغوريني ان الاتحاد يأمل في ان يطلق في شباط/فبراير مجموعة اتصال دولية لمحاولة التوصل الى حل.

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