دول غربية تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس البرلمان خوان جويدو كرئيس للبلاد وذلك بعد إعلان جويده نفسه قائماً بأعمال الرئيس

كما أعلنت كندا والبرازيل والبارغواي وكولومبيا والبيرو اعترافها برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا رئيسا انتقاليا للبلاد. من جانبها اعلنت المكسيك أنها لا تزال تؤيد مادورو رئيساً لفنزويلا

هذا وتظاهر عشرات الآلاف من معارضي ومؤيدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء في كراكاس، في أول تحركات في الشوارع بعد عمليات التعبئة العنيفة التي شهدها عام 2017 وأودت بحياة نحو 125 شخصاً حسبما ذكر صحافيون في فرانس برس.

كما تجمع معارضون في مناطق أخرى من البلاد، وكذلك أنصار الحكومة وسط أجواء من التوتر. وقتل خمسة أشخاص في اعمال عنف قبل التظاهرات ليلا وصباح الأربعاء.

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