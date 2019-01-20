ترامب يقدم عرضاً لانهاء إغلاق الحكومة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حلا وسطا لإنهاء الإغلاق الحكومي من خلال توفير الحماية المؤقتة لبعض المهاجرين الذين لا يحملون وثائق مقابل بناء جدار على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك في الولايات المتحدة مقابل تمويل الجدار.

إلا أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، رفضت مسبقا اقتراح ترامب.

وقالت بيلوسي الديمقراطية في بيان، إن خطة ترامب "لا تمثل أيضا جهدا صادقا" لحل المشكلة ومن غير المحتمل إقرارها سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وتعد خطة ترامب جزءا من محاولة للتوصل لاتفاق مع الكونغرس يعيد فتح الوكالات الاتحادية المغلقة جزئيا.

وأشارت مصادر أمريكية، أن من بين المشاركين الرئيسيين في صياغة عرض ترامب نائب الرئيس مايك بنس وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني وصهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.



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