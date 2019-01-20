ترامب: هاجمنا داعش بقوة خلال الأسابيع الأخيرة

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، أن قوات الولايات المتحدة شنت هجمات قوية للغاية ضد تنظيم داعش خلال الأسابيع الأخيرة في سوريا.

وقال ترامب للصحفيين قبل السفر إلى مدينة دوفر عاصمة ولاية ديلاوير، للاجتماع مع عائلات 4 جنود أمريكيين لقوا حتفهم في هجوم إرهابي وقع شمالي سوريا خلال الأسبوع الماضي: "ضربنا داعش بشكل قوي للغاية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في ديسمبر(كانون الأول) الماضي سحب قوات بلاده من سوريا، معتبراً أن داعش تعرض للهزيمة بشكل تام في سوريا، وأضاف "ذهبنا إلى سوريا وفي عامين أتوقع أننا خفضنا بنسبة 99% الأراضي التي تسيطر عليها داعش.

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